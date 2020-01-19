В госдепе США не ожидают многого от ливийской конференции в Берлине

19 Янв. 2020 2020-01-19T04:21:01+03:00

По словам сопровождающего Помпео дипломата, ситуация в Ливии очень сложная, поэтому ожидания от саммита «умеренные»

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В госдепартаменте США не ожидают, что на международной конференции по Ливии в Берлине удастся добиться каких-либо серьезных результатов, которые привели бы к устойчивому перемирию в этой стране.

Так заявил агентству Reuters один из сотрудников американского внешнеполитического ведомства, сопровождающих госсекретаря США Майкла Помпео в поездке в столицу Германии. По словам дипломата, ситуация в Ливии очень сложная, поэтому ожидания от саммита «умеренные».

«Я думаю, что это так сложно, что я бы назвал ожидания «умеренными», - сказал представитель госдепа.

Собеседник агентства добавил, что ливийский конфликт становится все более похожим на конфликт в Сирии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Майкл Помпео сообщил, что в ночь на воскресенье прилетел в Берлин, где вместе с мировыми лидерами и представителями ООН будет «работать над прекращением военных действий в Ливии».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754503" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров: Хафтар попросил время до утра вторника для изучения соглашения о перемирии в Ливии.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Хафтар попросил время до утра вторника, для изучения соглашения о перемирии в Ливии

ИСТОЧНИК KP.RU