2020-01-19T04:21:01+03:00
Политика

В госдепе США не ожидают многого от ливийской конференции в Берлине

По словам сопровождающего Помпео дипломата, ситуация в Ливии очень сложная, поэтому ожидания от саммита «умеренные»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл Помпео прилетел в Берлин. Фото: Twitter / Secretary PompeoГоссекретарь США Майкл Помпео прилетел в Берлин. Фото: Twitter / Secretary Pompeo
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В госдепартаменте США не ожидают, что на международной конференции по Ливии в Берлине удастся добиться каких-либо серьезных результатов, которые привели бы к устойчивому перемирию в этой стране.

Так заявил агентству Reuters один из сотрудников американского внешнеполитического ведомства, сопровождающих госсекретаря США Майкла Помпео в поездке в столицу Германии. По словам дипломата, ситуация в Ливии очень сложная, поэтому ожидания от саммита «умеренные».

«Я думаю, что это так сложно, что я бы назвал ожидания «умеренными», - сказал представитель госдепа.

Собеседник агентства добавил, что ливийский конфликт становится все более похожим на конфликт в Сирии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Майкл Помпео сообщил, что в ночь на воскресенье прилетел в Берлин, где вместе с мировыми лидерами и представителями ООН будет «работать над прекращением военных действий в Ливии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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