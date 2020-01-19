В госдепе США не ожидают многого от ливийской конференции в Берлине
В госдепартаменте США не ожидают, что на международной конференции по Ливии в Берлине удастся добиться каких-либо серьезных результатов, которые привели бы к устойчивому перемирию в этой стране.
Так заявил агентству Reuters один из сотрудников американского внешнеполитического ведомства, сопровождающих госсекретаря США Майкла Помпео в поездке в столицу Германии. По словам дипломата, ситуация в Ливии очень сложная, поэтому ожидания от саммита «умеренные».
«Я думаю, что это так сложно, что я бы назвал ожидания «умеренными», - сказал представитель госдепа.
Собеседник агентства добавил, что ливийский конфликт становится все более похожим на конфликт в Сирии.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Майкл Помпео сообщил, что в ночь на воскресенье прилетел в Берлин, где вместе с мировыми лидерами и представителями ООН будет «работать над прекращением военных действий в Ливии».
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ИСТОЧНИК KP.RU