2020-01-19T02:59:15+03:00
Политика

Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Ранее СМИ сообщили, что в столицу Германии прибыл маршал Хафтар
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госсекретарь США Майкл Помпео прилетел в Берлин. Фото: Twitter / Secretary PompeoГоссекретарь США Майкл Помпео прилетел в Берлин. Фото: Twitter / Secretary Pompeo
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 18 января, госсекретарь США Майкл Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии, о чем сам и сообщил на своей странице в Twitter.

Он написал, что находится в немецкой столице, где вместе с мировыми лидерами и представителями ООН будет «работать над прекращением военных действий в Ливии».

«Благодарю Германию за гостеприимство и управление этой важной инициативой», - добавил Помпео, проиллюстрировав твит собственной фотографией на фоне самолета.

Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Берлине в воскресенье. Ожидается, что в ней примут участие представители таких стран, как Россия, Турция, Великобритания, Франция, Китай, США, Алжир, Египет и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в столицу Германии уже прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Также в конференции примет участие глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. На этой неделе они оба приезжали в Москву, но о перемирии не договорились.

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между ЛНА и ПНС в Ливии не прекращаются с апреля прошлого года.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области тушат пожар в доме престарелых, эвакуированы 22 человека
Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии
Белый дом обнародовал ответ адвокатов Трампа на вызов в сенат на процесс по импичменту
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина с бирманского языка на английский
«Машина, которая штампует голы»: Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ
Силовики разогнали агрессивных протестующих в центре Бейрута
Таксисты рассказали, жители каких районов Москвы гуляют допоздна по пятницам
Пассажирский лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске
"Нужно относиться к этому спокойно": Медведев прокомментировал отставку правительства РФ
Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои титулы
В Минобороны РФ сообщили об атаке десятков боевиков на сирийскую армию
Мединский ответил на заявление Польши о пострадавших от СССР культурных ценностях
В Германии подтвердили участие Сараджа и Хафтара в берлинской конференции по Ливии
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
"Лучше не возвращаться": Путин оценил возможность бессрочного пребывания президента у власти
"Моральные уроды": Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми
Путин пообещал "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю
Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века
"Это какое-то издевательство!": Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
На Украине оценили позитивный эффект от газового контракта с Россией
Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing
Путин заявил, что всем ветеранам войны к годовщине Победы выплатят 75 тысяч рублей
В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу