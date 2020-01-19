19 Янв. 2020 2020-01-19T02:59:15+03:00

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Вечером в субботу, 18 января, госсекретарь США Майкл Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии, о чем сам и сообщил на своей странице в Twitter.

Он написал, что находится в немецкой столице, где вместе с мировыми лидерами и представителями ООН будет «работать над прекращением военных действий в Ливии».

«Благодарю Германию за гостеприимство и управление этой важной инициативой», - добавил Помпео, проиллюстрировав твит собственной фотографией на фоне самолета.

Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Берлине в воскресенье. Ожидается, что в ней примут участие представители таких стран, как Россия, Турция, Великобритания, Франция, Китай, США, Алжир, Египет и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в столицу Германии уже прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Также в конференции примет участие глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. На этой неделе они оба приезжали в Москву, но о перемирии не договорились.

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между ЛНА и ПНС в Ливии не прекращаются с апреля прошлого года.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU