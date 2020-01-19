2020-01-19T18:31:12+03:00
Спорт

Международная федерация хоккея примет участие в споре WADA и РУСАДА

IIHF выступит в Спортивном арбитражном суде в качестве третьей стороны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Международная федерация хоккея решила принять участие в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

IIHF выступит в Спортивном арбитражном суде в качестве третьей стороны. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"В пятницу был обзвон всех членов совета, и все они единогласно поддержали это предложение. Россия занимает большое место в мировом хоккее", - заявил член IIHF.

Он напомнил, что именно в нашей стране пройдет Чемпионат мира по хоккею. Также Уфа может принять женский чемпионат мира по этому виду спорта. Международная федерация надеется, что Россия будет представлена на этих соревнованиях должным образом.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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