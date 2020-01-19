Погранслужба Украины не пустила в страну российских актеров
Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну группу российских актеров. Одному из них - Сергею Колесникову - въезд был запрещен из-за посещения Крыма, а Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и их сопровождающий якобы не смогли объяснить цели своего пребывания.
"В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом с Варшавы", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.
Личности артистов ведомство не уточняет. Эти данные раскрыла "Украинская правда".
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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