Погранслужба Украины не пустила в страну российских актеров

19 Янв. 2020 2020-01-19T20:52:31+03:00

На границе остановили Сергея Колесникова, Ларису Удовиченко, Андрея Бутина и их сопровождающего

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Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну группу российских актеров. Одному из них - Сергею Колесникову - въезд был запрещен из-за посещения Крыма, а Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и их сопровождающий якобы не смогли объяснить цели своего пребывания.

"В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом с Варшавы", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

Личности артистов ведомство не уточняет. Эти данные раскрыла "Украинская правда".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU