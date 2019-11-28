Российского актера не пустили в Украину пограничники из-за поездки в Крым

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-28T13:43:15+03:00

Имени артиста театра и кино в погранслужбе не называют

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Российскому актеру отказали во въезде в Украину. Его развернули в пункте пропуска «Борисполь». Артист театра и кино, имени которого в Государственной пограничной службе Украины не называют, прилетел из Минска в Киев в среду 27 ноября. Россиянина пригласили на беседу сотрудники погранслужбы.

- Россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию ТОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска, - сообщили в Службе.

Это стало основанием для отказа во въезде. Ему запрещен въезд в Украину на три года. Известно, что актер прибыл в Киев для участия в кастинге одного из телесериалов.

Ранее Станислав Садальский сообщал, что его не пускают в Украину. Стакой же проблемой столкнулась телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, певицы Наташа Королева и Лолита Милявская.

За 2017 год в Украину не пустили 1,5 тысячи иностранцев из-за посещения Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU