Пресс-секретарь главы Чувашии объяснил его призыв "мочить журналистов"

19 Янв. 2020 2020-01-19T21:49:14+03:00

Михаил Игнатьев говорил о раскрытии подноготной блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию

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Говоря о необходимости "мочить журналистов", глава Чувашии Михаил Игнатьев имел ввиду раскрытие подноготной блогеров, которые по заказу распространяют в обществе негативную информацию. Позицию губернатора разъяснил его пресс-секретарь Олег Сидоров.

Он рассказал, что фраза была произнесена на торжественном вечере в честь Дня чувашской печати. Глава региона присутствовал на мероприятии в качестве гостя.

"Слово "мочить" было использовано в контексте "раскрыть подноготную" для того, чтобы установить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозиционные, которые себя называют журналистами <...> Тех людей, которые дестабилизируют ситуацию, в негативном контексте говорят про Чувашию, переворачивают факты и данные", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU