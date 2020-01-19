Пресс-секретарь главы Чувашии объяснил его призыв "мочить журналистов"
Говоря о необходимости "мочить журналистов", глава Чувашии Михаил Игнатьев имел ввиду раскрытие подноготной блогеров, которые по заказу распространяют в обществе негативную информацию. Позицию губернатора разъяснил его пресс-секретарь Олег Сидоров.
Он рассказал, что фраза была произнесена на торжественном вечере в честь Дня чувашской печати. Глава региона присутствовал на мероприятии в качестве гостя.
"Слово "мочить" было использовано в контексте "раскрыть подноготную" для того, чтобы установить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозиционные, которые себя называют журналистами <...> Тех людей, которые дестабилизируют ситуацию, в негативном контексте говорят про Чувашию, переворачивают факты и данные", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU