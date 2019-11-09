2019-11-09T21:02:02+03:00
Политика

Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии

По словам Чавушоглу, американцы не скрывают, что в САР их интересуют только нефтяные месторождения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуМинистр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на власти Соединенных Штатов из-за заявлений США о нефтяных месторождениях в Сирии.

«Они признают и открыто говорят, что присутствуют там из-за нефтяных месторождений. Ни у кого нет прав на сирийские ресурсы. Они приехали сюда, преодолев тысячи километров, и говорят: «Мы оценим нефтяные месторождения этой страны», - заявил он в эфире телеканала A Haber.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, а месторождения «черного золота» на территории Сирии принадлежат только сирийскому народу.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне рассказали, что прибыль от нефти, добываемой в подконтрольных американским военным районах на востоке САР идет не Штатам, а курдским формированиям «Сирийские демократические силы», и используется исключительно «на благо местных общин».

К слову, еще в конце октября вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Штаты не допустят, чтобы нефтяные месторождения в Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске.

Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп не скрывает, что американцы остались в Сирии только из-за «черного золота», и открыто говорит, что Соединенные Штаты не интересует контроль границ. На днях президент США одобрил проведение расширенной военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мара Багдасарян уверяет, что ее отца лишили гражданства незаконно
"Спартак" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Крыльев Советов" 1:0
СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
Путин призвал обеспечить максимальную свободу для творчества и лучшие условия для стартапов
В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов
Чемпион мира по футболу Шюррле вошел в заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов"
«Он сумасшедший»: Выпускница истфака СПбГУ рассказала о доценте, задержанном с отрубленными руками
Лучший бомбардир Премьер-Лиги Соболев с первых минут начнет игру за "Крылья Советов" против "Спартака"
МИД России: Позицию суда ООН по спору с Украиной сложно объяснить
Instagram отключит лайки для пользователей из США
Адвокат: Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства
Украина запросила трое суток на разведение сил в Петровском
Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языку на твердую четверку
Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии
Горбачев рассказал о своем отношении к перестройке
Дед Мороз отправился в путешествие по России
Меркель: Восточная Германия может отставать от Западной еще полвека
«Москали»: Экс-депутат Фарион раскритиковала украинских военных, говорящих по-русски
Росстат назвал единственный регион России, в котором мужчин больше, чем женщин
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
"Партийные мероприятия должны поддерживать нацпроекты": самарский губернатор рассказал, над чем будет работать "Единая Россия"
У задержанного по делу об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом
МИД сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМД
В России создали прибор, который за минуту определит поддельное вино
Отец Джулиана Ассанжа опасается, что его сын может умереть в тюрьме
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Ученые назвали напиток, который вдвое снизит риск возникновения рака печени