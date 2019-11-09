Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии

СЕГОДНЯ 20:50 2019-11-09T21:02:02+03:00

По словам Чавушоглу, американцы не скрывают, что в САР их интересуют только нефтяные месторождения

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на власти Соединенных Штатов из-за заявлений США о нефтяных месторождениях в Сирии.

«Они признают и открыто говорят, что присутствуют там из-за нефтяных месторождений. Ни у кого нет прав на сирийские ресурсы. Они приехали сюда, преодолев тысячи километров, и говорят: «Мы оценим нефтяные месторождения этой страны», - заявил он в эфире телеканала A Haber.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, а месторождения «черного золота» на территории Сирии принадлежат только сирийскому народу.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне рассказали, что прибыль от нефти, добываемой в подконтрольных американским военным районах на востоке САР идет не Штатам, а курдским формированиям «Сирийские демократические силы», и используется исключительно «на благо местных общин».

К слову, еще в конце октября вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Штаты не допустят, чтобы нефтяные месторождения в Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске.

Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп не скрывает, что американцы остались в Сирии только из-за «черного золота», и открыто говорит, что Соединенные Штаты не интересует контроль границ. На днях президент США одобрил проведение расширенной военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU