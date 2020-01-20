2020-01-20T01:34:14+03:00
Политика

Российские зенитные ракеты отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии

В Минобороне уточнили, что обошлось без пострадавших и материального ущерба
Мария ИГНАТЬЕВА
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Авиабаза Хмеймим в СирииАвиабаза Хмеймим в СирииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российская система ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников. Это произошло в минувшее воскресенье, 19 января.

- С наступлением темного времени суток, российскими средствами противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим на значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели, приближавшиеся к российскому военному объекту с северо- восточного направления, - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве также уточнили, что российские зенитные ракеты уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии от авиабазы. В результате никто не пострадал, материального ущерба также не было нанесено. По данным Министерства обороны РФ, авиабаза функционирует в плановом режиме.

Сайт kp.ru писал ранее об еще одной попытке атаковать авиабазу Хмеймим. Тогда боевики запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" использовали реактивные системы залпового огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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