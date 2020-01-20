2020-01-20T02:51:53+03:00
Политика

Зеленскому не позволят выступит с речью на форуме по холокосту в Израиле

Зеленский счел отказ несправедливым решением
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленскому не позволят выступит с речью на форуме по холокосту в ИзраилеЗеленскому не позволят выступит с речью на форуме по холокосту в ИзраилеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме по холокосту. Он будет посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Однако президент незалежной считает такое решение несправедливым.

- Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью, - сказал Зеленский в интервью для The Times of Israel.

Украинский лидер также подчеркнул, что в любом случае будет присутствовать на этой церемонии.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее об отказе лидера Польши Анджеа Дуды отказался приезжать Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле. По одной из версий, такое решение было принято из-за того, что "главным гостем должен быть президент России Владимир Путин".

ИСТОЧНИК KP.RU

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