В Госдуме озвучили сроки начала выдачи маткапитала за первого ребенка

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:33:21+03:00

С 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей

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В Государственной думе рассказали, когда россияне смогут оформить материнский капитал на первого ребенка. Напомним, во время ежегодного послания к Федеральному собранию российские лидер Владимир Путин заявил, что с 2020 года россиянам будет начисляться маткапитал в размере 466 618 за первенца.

Таким образом, материнский капитал и жилищные выплаты на детей нашим соотечественникам начнут оформлять уже в марте-апреле этого года.

Послание Путина федеральному собранию. Путин про повышение рождаемости и материнский капитал..

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ИСТОЧНИК KP.RU