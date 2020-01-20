В Госдуме озвучили сроки начала выдачи маткапитала за первого ребенка
С 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей
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В Государственной думе рассказали, когда россияне смогут оформить материнский капитал на первого ребенка. Напомним, во время ежегодного послания к Федеральному собранию российские лидер Владимир Путин заявил, что с 2020 года россиянам будет начисляться маткапитал в размере 466 618 за первенца.
Таким образом, материнский капитал и жилищные выплаты на детей нашим соотечественникам начнут оформлять уже в марте-апреле этого года.
Послание Путина федеральному собранию. Путин про повышение рождаемости и материнский капитал..
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ИСТОЧНИК KP.RU