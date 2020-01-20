В Лондоне неизвестный зарезал троих мужчин

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:52:31+03:00

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В Лондоне неизвестный напал с ножом на троих мужчин. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили лишь тела.

Все произошло вечером в воскресенье, 19 января. В правоохранительные органы пожаловались на нарушение общественного порядка в одном из северо-восточных районов британской столицы.

По прибытии полиция обнаружила тела трех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Все они, по предварительной оценке, скончались от ножевых ранений. Поиски преступника и установление личностей погибших продолжается.

"Хотя расследование этого трагического инцидента находится на ранней стадии, скорее всего, речь идет о тройном убийстве", - приводятся слова старшего детектива Стивена Клеймана на сайте Скотленд-Ярда.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Париже. Он успел ранить трех человек, прежде чем был ликвидирован полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU