В Лондоне неизвестный зарезал троих мужчин
В Лондоне неизвестный напал с ножом на троих мужчин. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили лишь тела.
Все произошло вечером в воскресенье, 19 января. В правоохранительные органы пожаловались на нарушение общественного порядка в одном из северо-восточных районов британской столицы.
По прибытии полиция обнаружила тела трех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Все они, по предварительной оценке, скончались от ножевых ранений. Поиски преступника и установление личностей погибших продолжается.
"Хотя расследование этого трагического инцидента находится на ранней стадии, скорее всего, речь идет о тройном убийстве", - приводятся слова старшего детектива Стивена Клеймана на сайте Скотленд-Ярда.
Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Париже. Он успел ранить трех человек, прежде чем был ликвидирован полицейскими.
ИСТОЧНИК KP.RU