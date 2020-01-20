Новый коронавирус в Китае передается от человека к человеку: заразились 14 врачей

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:35:38+03:00

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Медики получили новые сведения о новом коронавирусе, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань провинции Гуандун. Ранее во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что вирус остается загадкой, не известно, как он передается и какова клиническая картина заболевания. В понедельник 20 января медики подтвердили – коронавирус передается от человека к человеку – заразились 14 медиков, которые занимались лечением пациентов из этой категории больных.

Как сообщает CNN, заболевших в Китае 201 человек, из них 139 – новые случаи заболевания. Три человека погибли от осложнений новой формы пневмонии.

Вспышка заболевания вышла за пределы одного китайского города:

- Органы здравоохранения в Пекине подтвердили два случая нового коронавируса, а власти провинции Гуандун сообщили об одном случае в Шэньчжэне,- сообщают в CNN.

Кроме того, два случая заболевания новым коронавирусом зафиксированы в Таиланде, еще один - в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU