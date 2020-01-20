2020-01-20T05:20:38+03:00
В мире

В Китае от нового типа коронавируса умер третий человек

Число заболевших выросло до 198
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Китае от нового типа коронавируса умер третий человекВ Китае от нового типа коронавируса умер третий человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В китайском городе Ухань провинции Хубэй от нового типа коронавируса скончался человек. Таким образом число жертв болезни выросло до трех. Всего заразившихся 198, 35 из них в тяжелом состоянии.

Как пишут РИА Новости, специалисты зафиксировали 136 новых случаев за два дня, 18-19 января. Большинство заразившихся - женщины. Их 66, а мужчин - 70. Известно, что самому младшему пациенту 25 лет, а самому взрослому -89.

- В городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 – в крайне тяжелом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается как стабильное, - приводит издание слова экспертов.

Сайт kp.ru писал ранее, что опасность выявленного коронавируса 2019-nCoV в том, что ученые до сих пор не могут понять его особенности: как передается заболевание, каковы клинические характеристики этой формы пневмонии.

В городе Ухань от вируса погибли уже два человека. У обоих пациентов были серьезные осложнения на фоне заболевания - отказ работы внутренних органов, оба в больницу попали уже с тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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