Овечкин стал первой звездой недели НХЛ

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:50:40+03:00

Овечкин провел три игры, в которых забросил восемь шайб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капитана «Вашингтона» оформил по хет-трику в двух матчах

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Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал одной из трех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) минувшей игровой недели. В число лучших также попали форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов.

- Во всей лиге на минувшей неделе не было игрока круче, чем Овечкин. Капитан «Вашингтона» в трех матчах забил восемь голов, уйдя на перерыв с двумя подряд хет-триками, - сообщают в пресс-службе НХЛ.

За неделю Овечкин поднялся с 12 на 9 место в списке лучших снайперов лиги.

Сайт kp.ru писал, что ни одному другому российскому хоккеисту не удавалось набрать 1186 очков в 1058 матчах.Кроме того, российский нападающий вошел в число лучших игроков десятилетия по версии НХЛ. Овечкин - на третьем месте, уступив два первых места канадцам.

ИСТОЧНИК KP.RU