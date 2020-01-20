2020-01-20T21:40:01+03:00
Политика

Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США

Разговор с Зеленским по версии защиты американского президента не являлся «злоупотреблением властью»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юридическая команда Трампа утверждает, что президент был в рамках своих конституционных полномочий, когда просил о расследовании ЗеленскогоЮридическая команда Трампа утверждает, что президент был в рамках своих конституционных полномочий, когда просил о расследовании ЗеленскогоФото: REUTERS
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В Сенате США начинаются судебные разбирательства по импичменту президента. Дональд Трамп стал четвертым американским лидером из 45, кто подвергся процедуре импичмента. Лишить его права возглавлять Белый дом планируют демократы. Сам президент является представителем республиканской партии.

Оппоненты президента США обвинили его в злоупотреблении властью и давлении на украинского лидера Владимира Зеленского. В телефонном разговоре Трамп просил коллегу расследовать дело Байдена и его сына. По версии защиты Трампа, президент действовал в интересах страны, дело связанно с коррупцией Байденов. Но демократы считают, что это был личный интерес, поскольку Байден считается главным соперником Трампа на выборах. Более того, противники главы Белого дома уверены, Трамп шантажировал Зеленского, угрожая лишить финансовой помощи в случае не выполнения его условий.

- Сенат должен быстро отклонить эти недостоверные статьи об импичменте и оправдать президента», - говорится в кратком изложении предварительного заключения Трампа, сообщение приводит Reuters.

Защита Трампа настаивает, что согласно конституционному стандарту "измена" - это взяточничество или другие серьезные преступления и проступки. Глава государства называет обвинения демократов "легкомысленными и опасными", а также "оскорблением Конституции США".

- Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению властей» между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти, - сказано в заявлении Белого дома.

Дональд Трамп ранее заявлял, что импичмент ему не грозит, поскольку его поддержка среди американцев высока.

В США началась процедура импичмента Трампа.В Соединенных Штатах началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Глава Верховного суда страны Джон Робертс, который будет выполнять роль судьи на процессе, и сенаторы – на них возложены обязанности присяжных – в четверг, 16 января, принесли присягу для участия в процессе, передает агентство Reuters. Обвинителями выступает группа конгрессменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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