Бывший сотрудник ОЗХО разоблачил результаты расследования по сирийской Думе

21 Янв. 2020 2020-01-21T03:48:23+03:00

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Бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон заявил, что химатака в сирийской Думе инсценирована. По его словам, факты в докладе о расследовании случившегося были противоречивыми, что беспокоит его в первую очередь.

- Факты в окончательном докладе были противоречивыми, они были полностью противоположны тому, к чему пришла группа экспертов во время нашей работы. У нас были серьезные сомнения, что химическая атака действительно произошла, - заявил он в видеообращении к участникам проходящей в понедельник неформальной встречи СБ ООН.

Он отдельно подчеркнул, что не является осведомителем, однако считает участие в заседании "приемлемой формой для выражения своей обеспокоенности". По его словам, он занимался изучением этой темы еще шесть месяцев. Хендеросн заверил, инженерные и баллистические исследования еще больше подтвердили точку зрения, что в Думе не было химической атаки.

Напомним, 7 апреля 2018 года в городе Дума (близ Дамаска) неизвестно кто применил химоружие на основе хлора. Каким образом применил: то ли бомбы сбросил, то ли взорвал бочки с ядовитым веществом — до сих пор не ясно. Кстати, одним из первых ту псевдо-химатаку разоблачил военный корреспондент «КП» Александр Коц. Весной 2018 года по западным СМИ гуляло видео с «сирийским ребенком, пострадавшим от ядовитого газа». Но наш военкор обнаружил в Думе героя видеоролика — мальчика по имени Хасан Диаб — живым и здоровым. И побывал в том самом госпитале, где снимались на видео другие «доказательства химатаки».

ИСТОЧНИК KP.RU