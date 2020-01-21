2020-01-21T08:42:35+03:00
В мире

Boeing 11 лет скрывал неполадки, ставшие причиной двух крупных авиакатастроф

Проблемы, которые стали причиной запрета полетов 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Журналисты издания The New York Times провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Boeing в течение 11 лет скрывал неполадки, которые стали причиной двух крупных авиакатастроф.

Отмечается, что проблемы, ставшие причиной запрета полетов 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году.

Причиной трагедии стал сбой в автоматической системе, к которому пилоты не были подготовлены.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в самой красивой сказке: В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Boeing 11 лет скрывал неполадки, ставшие причиной двух крупных авиакатастроф
Во всем виноват ветер с Атлантики: Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России
ПФР: из-за повышения пенсионного возраста число пенсионеров сократилось на 800 тысяч
"Предстоит еще много работы": Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Новейшие беспилотники НАТО заглянут "вглубь" территории России
В Томской области при пожаре погибли одиннадцать человек
Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы воссоединиться с женой и сыном
Постпред Великобритании раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза ООН по Сирии
В России хотят принудить пьяных нарушителей к обязательному лечению
В Китае от нового типа коронавируса скончались уже четыре человека
Трамп пообещал сохранить право американцев на ношение оружия неприкосновенным
Иран признал, что в украинский Boeing попали две ракеты
Бывший сотрудник ОЗХО разоблачил результаты расследования по сирийской Думе