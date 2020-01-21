Boeing 11 лет скрывал неполадки, ставшие причиной двух крупных авиакатастроф
Проблемы, которые стали причиной запрета полетов 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году
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Журналисты издания The New York Times провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Boeing в течение 11 лет скрывал неполадки, которые стали причиной двух крупных авиакатастроф.
Отмечается, что проблемы, ставшие причиной запрета полетов 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году.
Причиной трагедии стал сбой в автоматической системе, к которому пилоты не были подготовлены.
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ИСТОЧНИК KP.RU