2020-01-21T09:08:49+03:00
В мире

Как в самой красивой сказке: В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Кровати мужа и жены в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Как в самой красивой сказке: В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один деньКак в самой красивой сказке: В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один деньФото: соцсети
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Иногда сюжет красивой сказки или хорошей голливудской мелодрамы может воплотиться и в реальной жизни. Примером этому станет трогательная история, случившаяся на днях в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).

Пожилые супруги, прожившие вместе 65 лет, умерли в один день. Кровати супругов все время стояли рядом, чтобы 86-летний муж и 83-летняя жена могли держаться за руки.

Джек и Харриет Моррисон познакомились в 1955 году на Хэллоуин.

- На следующий день после праздника они пошли в небольшую закусочную и никогда не расставались с того дня, - рассказали друзья пары.

Через год Джек и Харриет поженились. Счастливые супруги вырастили двух сыновей.

И год назад Джек и Харриет попали по состоянию здоровья в дом престарелых, сообщает газета St. Louis Post-Dispatch. Джек настоял на том, чтобы его поселили вместе с супругой, которая стала забывать своих близких.

Супруги скончались 11 января с разницей в несколько часов. Сначала ушел Джек, а после него его любящая супруга Харриет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в США муж и жена прожили 70 лет в браке и умерли с разницей в 20 минут. По словам внуков Лес и Фреда Остин ссорились только однажды за всю семейную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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