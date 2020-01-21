2020-01-21T09:22:31+03:00
Общество

Россиянам рассказали, почему нельзя отправлять фото банковской карты в переписке

Зампред правления Сбербанка сообщил, что простой снимок уже является утечкой данных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиянам рассказали, как мошенники воруют данные банковских картРоссиянам рассказали, как мошенники воруют данные банковских картФото: Александр ГЛУЗ
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Зачастую люди отправляют снимок соей карты в частной переписке, чтобы не вводить её номер вручную, однако это уже является утечкой персональных данных. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если Вы сфотографируете свою карту и отправите её кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом Вы можете выбросить кошелёк со своей заработной платой в урну», - передают его слова РИА Новости.

Кузнецов добавил, что мошенники в многих случаях используют методы социальной инженерии, начиная разговор с потенциальной жертвой, а для этого злоумышленнику достаточно просто знать её имя и номер телефона,

Как сообщал ранее Сбербанк самым распространенным способом мошенничества до сих пор остаются телефонные звонки, на которые приходится почти 90% случаев преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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