Названы малоизвестные факторы, провоцирующие рак

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:54:41+03:00

Помимо курения и нездорового питания существуют другие распространенные привычки, которые вызывают онкологию

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Помимо лишнего веса, неправильного питания и курения есть другие весьма распространенные привычки, которые вызывают злокачественные опухали. О них рассказали немецкие медики.

Так к развитию рака может привести частое употребление горячих напитков и супов. Дело в том, что жидкость с температурой превышающий 65 градусов по Цельсию повреждает ткани и клетки пищевода, что может привести к онкологии.

Привычка выбирать в самолете место у окна может спровоцировать преждевременное старение кожи и развития рака кожи из-за того, что стекла авиалайнера пропускают до 47 процентов лучей UVA.

Кроме того, опасен и автомобиль с открытым окном в час пик, поскольку выбросы дизельного топлива повышают риск развития рака легких и мочевого пузыря.

Риск возникновения злокачественной опухали может и использование смартфонов и других гаджетов перед сном, поскольку свет от них затрудняет высвобождение гормона сна – мелатонина.

Рак печени, рта, горла и молочной железы может вызвать привычка выпивать после работы несколько бокалов алкогольных напитков.

Напомним, ранее ученые рассказали, как кофе может предотвратит развитие онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU