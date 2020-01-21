2020-01-21T09:54:41+03:00
Общество

Названы малоизвестные факторы, провоцирующие рак

Помимо курения и нездорового питания существуют другие распространенные привычки, которые вызывают онкологию
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Помимо лишнего веса, неправильного питания и курения есть другие весьма распространенные привычки, которые вызывают злокачественные опухали. О них рассказали немецкие медики.

Так к развитию рака может привести частое употребление горячих напитков и супов. Дело в том, что жидкость с температурой превышающий 65 градусов по Цельсию повреждает ткани и клетки пищевода, что может привести к онкологии.

Привычка выбирать в самолете место у окна может спровоцировать преждевременное старение кожи и развития рака кожи из-за того, что стекла авиалайнера пропускают до 47 процентов лучей UVA.

Кроме того, опасен и автомобиль с открытым окном в час пик, поскольку выбросы дизельного топлива повышают риск развития рака легких и мочевого пузыря.

Риск возникновения злокачественной опухали может и использование смартфонов и других гаджетов перед сном, поскольку свет от них затрудняет высвобождение гормона сна – мелатонина.

Рак печени, рта, горла и молочной железы может вызвать привычка выпивать после работы несколько бокалов алкогольных напитков.

Напомним, ранее ученые рассказали, как кофе может предотвратит развитие онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы малоизвестные факторы, провоцирующие рак
В России может появиться «педагогическая тайна»
Россиянам рассказали, почему нельзя отправлять фото банковской карты в переписке
Как в самой красивой сказке: В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Boeing 11 лет скрывал неполадки, ставшие причиной двух крупных авиакатастроф
Во всем виноват ветер с Атлантики: Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России
ПФР: из-за повышения пенсионного возраста число пенсионеров сократилось на 800 тысяч
"Предстоит еще много работы": Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Новейшие беспилотники НАТО заглянут "вглубь" территории России
В Томской области при пожаре погибли одиннадцать человек
Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы воссоединиться с женой и сыном
Постпред Великобритании раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза ООН по Сирии
В России хотят принудить пьяных нарушителей к обязательному лечению
В Китае от нового типа коронавируса скончались уже четыре человека
Трамп пообещал сохранить право американцев на ношение оружия неприкосновенным
Иран признал, что в украинский Boeing попали две ракеты
Бывший сотрудник ОЗХО разоблачил результаты расследования по сирийской Думе