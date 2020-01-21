Минздрав РФ разработает экспресс-тест на новый коронавирус в Китае
В КНР, по последним данным, этим вирусом заразились 217 человек
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В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что в феврале подготовят экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая. Напомним, в Китае на текущий момент этим вирусом заразились 217 человек.
К слову, к работе над вакциной от этого вируса приступил американский Национальный институт здравоохранения (NIH).
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ИСТОЧНИК KP.RU