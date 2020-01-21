Замглавы Генштаба обвинили в хищении на 6,7 млрд рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:09:17+03:00

По версии обвинения, средства на ремонт военной техники отправились не в вооруженные силы, а в карманы отдельным высокопоставленным лицам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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21 января в суде были оглашены материалы дела генерал-полковника Халила Арсланова, заместителя главы Генштаба ВС РФ. На данный момент военное следствие обвиняет Арсланова в двух эпизодах особо крупного мошенничества в общем размере почти 6,7 миллиардов рублей.

Судья Второго окружного военного суда на заседании огласил материалы обвинения. Как передает "Интерфакс", Халил Арсланов обвиняется в хищении в рамках исполнения государственного контракта денежных средств на сумму в 191 миллионов 437 тысяч 536 рублей и не менее 6,5 миллиарда рублей соответственно. Все эти деньги должны были пойти на на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники вооруженных сил России. На данный момент суд рассматривает жалобу на арест имущества генерал-полковника.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что вместе с Халилом Арслановым в деле фигурируют и другие видные военные и чиновники, в частности, начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU