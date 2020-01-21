2020-01-21T14:23:39+03:00
Общество

В Госдуме предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары

По словам депутата Василия Власова, нововведение сможет мотивировать людей "обратно приносить тару, как это было в советское время, если покупали молоко"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тарыВ Госдуме предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Государственной думе предложили установить в российских магазинах пункты приема пластиковой тары за деньги. По словам депутата Василия Власова, это сможет мотивировать людей "обратно приносить тару, как это было в советское время, если покупали молоко".

- Я предлагаю нам пойти по пути Финляндии. Вы покупаете бутылку воды и если вы ее сдадите обратно, то соответственно вы за это получите 10 евроцентов, а в случае с Россией - 6 или 10 рублей, - заявил Власов.

Ранее Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву ввести в России полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Китай готовит полный запрет одноразового пластика. Сначала из страны пропадут неразлагаемые трубочки для напитков, потом пакеты и другая подобная продукция. Под запретом окажется производство пакетов толщиной менее 0,025 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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