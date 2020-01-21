После анонимной угрозы взрыва из ГУМа эвакуировали больше 750 человек

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:52:52+03:00

21 января также эвакуировали из-за угроз взрыва два детских сада, семь районных судов, Курский вокзал, аэропорты Домодедово и Шереметьево Фото: Мария ЛЕНЦ

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Здание московского ГУМа проверяют специалисты экстренных служб после анонимного сообщения об угрозе взрыва. В том числе полицейские и кинологи. Из здания эвакуировали 750 человек.

21 января также эвакуировали из-за угроз взрыва два детских сада, семь районных судов, Курский вокзал, аэропорты Домодедово и Шереметьево, а также четыре подмосковных торговых центра.

Сайт kp.ru ранее писал о волне минирований, начавшейся в России 28 ноября 2019 года. За это время преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, но также и в других регионах эвакуировали аэропорты, школы, детские сады, станции метро, вокзалы, суды и торговые центры. Власти Москвы опубликовали на своей странице в Facebook инструкции по поведению для родителей, детей и педагогов во время эвакуации из школы.

Все угрозы после проверки оказались ложными.

Правила поведения при угрозе минирования.

ИСТОЧНИК KP.RU