После анонимной угрозы взрыва из ГУМа эвакуировали больше 750 человек
Здание московского ГУМа проверяют специалисты экстренных служб после анонимного сообщения об угрозе взрыва. В том числе полицейские и кинологи. Из здания эвакуировали 750 человек.
21 января также эвакуировали из-за угроз взрыва два детских сада, семь районных судов, Курский вокзал, аэропорты Домодедово и Шереметьево, а также четыре подмосковных торговых центра.
Сайт kp.ru ранее писал о волне минирований, начавшейся в России 28 ноября 2019 года. За это время преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, но также и в других регионах эвакуировали аэропорты, школы, детские сады, станции метро, вокзалы, суды и торговые центры. Власти Москвы опубликовали на своей странице в Facebook инструкции по поведению для родителей, детей и педагогов во время эвакуации из школы.
Все угрозы после проверки оказались ложными.
Правила поведения при угрозе минирования.
ИСТОЧНИК KP.RU