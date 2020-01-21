2020-01-21T16:26:14+03:00
Политика

В Госдуме рассказали о сроках принятия законопроекта по внесению изменений в Конституцию

Ранее Песков сообщил об отсутствии четких дат завершения всех процедур
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме рассказали о сроках принятия законопроект по внесению изменений в КонституциюВ Госдуме рассказали о сроках принятия законопроект по внесению изменений в КонституциюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Законопроект, предложенный президентом России Владимиром Путиным о внесении изменений в Конституцию, может быть принят в весеннюю сессию. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Павел Крашенинников.

«Я думаю, в весеннюю сессию мы это сделаем», - сказал депутат.

Напомним, ранее. 21 января, Совет Госдумы вынес решение о том, что Верховный суд и Совфед и регионы страны должны до 22 января прислать отзывы к проекту поправок в Конституцию, который будет направлен в рассылку в высшие органы исполнительной и законодательной власти субъектов страны.

При этом, как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что не существует каких-либо четких дат по поводу сроков завершения всех процедур по вопросу изменений в Основной закон. Однако он отметил, что это не будут откладываться в «долгий ящик».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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