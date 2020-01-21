2020-01-21T17:49:37+03:00
Политика

В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой

Жители провинции Керман готовы заплатить 3 миллиона долларов тому, кто убьет американского президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцы ответили на призывы иранцев отомстить ТрампуАмериканцы ответили на призывы иранцев отомстить ТрампуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Белом доме отреагировали на заявления иранских политиков о вознаграждении за "голову Трампа". От имени жителей иранской провинции Керман, малой Родины генерала Сулеймани, Ахмад Хамзех объявил, что передаст 3 миллиона долларов тому, кто принесет им голову убийцы военного.

Напомним, президент Дональд Трамп 3 января отдал приказ об уничтожении Сулеймани. В автомобиль, где находился генерал, пустили ракету. В Иране пообещали отомстить американцам, после чего последовало нападение на военную базу.

Посол США по разоружению Роберт Вуд считает объявление о награде в 3 миллиона долларов нелепым.

- Это просто смешно, но это дает вам представление о террористической основе этого режима, и этот режим должен изменить свое поведение,- передает его слова Reuters.

США и союзники обвиняют Иран в желании найти повод для создания ядерного оружия. В Иране отвечают, что будь у них такое оружие, они были бы "защищены от угроз" - ядерная работа нужна им для исследований процесса производства электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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