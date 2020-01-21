На малой Родине Сулеймани объявили награду в 3 миллиона долларов за «голову Трампа»

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:38:31+03:00

В Иране не простил американцев за убийство Сулеймани Фото: REUTERS

В провинции Керман не простили американцев за убийство генерала

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В Иране вновь заговорили о вознаграждении за голову президента США. Отношения двух стран ухудшились после убийства генерала Сулеймани. Напомним, по приказу Дональда Трампа в автомобиль генерала выпустили ракету.

Смерть Сулеймани, который считался национальным героем, в стране восприняли, как оскорбление со стороны американцев. Еще на церемонии прощания с убитым политические лидеры озвучивали предложения отомстить США за нападение. С каждого жителя страны предлагали собрать по доллару, чтобы объявить вознаграждение за «голову Трампа».

Такую же мысль озвучил иранский депутат Ахмад Хамзе:

- От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову, - приводит его слова агентство ISNA.

Керман - малая Родина Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU