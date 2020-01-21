На малой Родине Сулеймани объявили награду в 3 миллиона долларов за «голову Трампа»
В Иране вновь заговорили о вознаграждении за голову президента США. Отношения двух стран ухудшились после убийства генерала Сулеймани. Напомним, по приказу Дональда Трампа в автомобиль генерала выпустили ракету.
Смерть Сулеймани, который считался национальным героем, в стране восприняли, как оскорбление со стороны американцев. Еще на церемонии прощания с убитым политические лидеры озвучивали предложения отомстить США за нападение. С каждого жителя страны предлагали собрать по доллару, чтобы объявить вознаграждение за «голову Трампа».
Такую же мысль озвучил иранский депутат Ахмад Хамзе:
- От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову, - приводит его слова агентство ISNA.
Керман - малая Родина Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU