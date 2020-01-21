В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:31:32+03:00

В декларации сказано о необходимости бороться с последствиями изменения климата и сокращать выбросы

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Испания стала одной из первых европейских стран, где приняли декларацию о политических намерениях в сфере экологии. Последние исследования ученых показали, что глобальные изменения климата затронут 98 процентов стран. Пр этом погодные аномалии считаются действительно уникальными, ничего похожего не было за последние 2 тысячи лет.

Власти Испании 21 января приняли декларацию о чрезвычайной климатической ситуации в стране:

- Мы утвердили по соглашению Совета министров декларацию по чрезвычайной климатической ситуации,- приводит ТАСС слова министра экологического перехода и демографического вызова Тересы Рибера.

Декларация представляет собой свод норм и правил, которых в стране будут придерживаться в ближайшие годы. Например, в Испании планируют значительно сократить объем выбросов, бороться с коррозией почвы, а также с последствиями изменения климата - это комплекс мер.

- Нужно в срочном порядке взяться за вопрос изменения климата", поскольку "на кону стоит многое", - сказала испанский министр.

ИСТОЧНИК KP.RU