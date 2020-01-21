В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:03:08+03:00

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После того, как власти Китая подтвердили распространение коронавируса в стране, жители Пекина стали скупать защитные маски. Напомним, от новой формы пневмонии скончались уже шесть человек. Все случаи заражения произошли в Китае, но заболевание вышло за пределы страны. Из более чем 200 случаев заражения, два зарегистрировано в Таиланде, по одному в Индии и Южной Корее. есть заболевшие и в китайской столице.

Как сообщает РИА Новости, марлевые маски стали одним из самых востребованных товаров в Пекине.

Заболевание передается от человека к человеку, и пока врачи не могут точно ответить на вопрос, как защититься от вируса. Среди заболевших - 15 врачей.

В России ученые готовы начать разработку вакцины от этого заболевания, они уже приступили к консультациям с китайскими коллегами. Для того, чтобы получить вакцину, медикам из России нужны образцы вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU