В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:30:27+03:00

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В министерстве здравоохранения России заявили о готовности создать вакцину от короновируса, который погубил в Китае уже шесть человек. Вспышка вирусной пневмонии произошла в конце 2019 года. За несколько недели число заболевших только по официальным данным превысило 200 человек, а случаи заболевания зарегистрированы не только в китайском городе Ухань, но и вообще за пределами Китая- в Индии, Таиланде, Южной Кореи.

В России ввели в аэропортах и на границе меры повышенной защиты для предотвращения попадания вируса в страну. Опасность этой формы корановируса в том, что до конца он до конца не изучен, какие клинические проявления, способы лечения. Заражение врачей доказало, что вирус передается от человека к человеку.

- Мы начинаем работу над этим, но здесь нужно решить несколько принципиальных вопросов. Первый вопрос - нам необходима соответствующая модель на животных. Второй - нам необходим сам живой вирус,- сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Российские ученые ведут переговоры с китайскими коллегами для получения образцов вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU