2020-01-21T19:47:54+03:00
Общество

Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России назвала статью Моравецкого попыткой переписать историю
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария Захарова заявила об искажении исторических фактов в статье польского премьераМария Захарова заявила об искажении исторических фактов в статье польского премьераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском издании Politico 21 января вышла статья польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Это авторский текст о событиях Второй мировой войны. При этом многие доводы поляка идут в разрез с тем, как в России и других странах мира понимают события военных и послевоенных лет.

Свою позицию по поводу публикации статьи высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Это очередная преступная попытка переписать историю Второй Мировой войны. На этот раз Варшава не ограничилась стремлением приравнять Советский Союз и нацистскую Германию или повтором любимого тезиса об их «союзе»,- написала она в фейсбуке.

Захарова обратила внимание, что польский премьер намеренно не стал упоминать в статье о некоторых исторических фактах: например, об отказе Варшавы сотрудничать с Москвой, что привело к провалу англо-франко-советских переговоров о заключении договора о взаимопомощи летом 1939 года, тогда как этот договор мог предотвратить войну; об участии Варшавы в разделе Чехословакии в 1938 года по результатам Мюнхенского сговора.

Кроме того, Моравецкий исказил факты:

- Посвящая статью Холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящён «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней»,- пишет официальный представитель МИД.

Она напомнила, что Советский Союз участвовал в восстановлении экономики Польши, причем "подчас, жертвуя своими интересами". Так, благодаря СССР Польша по окончании войны получила «возвращенные земли» и вошла в число стран-учредителей ООН. Кроме того польский премьер пишет, что советская армия "не освобождала Варшаву", а Освенцим якобы "мог быть освобожден на полгода раньше".

- Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека,-заключила Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
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