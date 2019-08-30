Годовщина начала Второй мировой войны в Польше пройдет без глав США, России, Белоруссии, Армении и Казахстана

Все больше глав государств отказываются ехать в Польшу на торжества, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Памятные мероприятия должны пройти 1 сентября на мысе Вестерплатте в Гданьске. Планировалось, что в Польше соберутся практически все лидеры стран, противостоявших нацистской Германии в годы войны.

О своем решении отказаться от официального визита в Польшу и участии в торжествах заявил и президент США Дональд Трамп. Он лично позвонил президенту Анджею Дуде и извинился, что вынужден остаться дома из-за урагана «Дориан». По прогнозам, в эти выходные «Дориан» должен накрыть южные штаты страны. Вместо Трампа в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс. Варшава отнеслась к решению американского лидера с пониманием.

Но скандал вокруг торжеств в Польше начался с того, что Варшава не пригласила на мероприятия президента России Владимира Путина. Вице-премьер Польши Яцек Сасин пояснил, что было бы неуместно отмечать годовщину Второй мировой войны с политическим лидером, «который агрессивно ведет себя по отношению к своему соседу». Помимо Путина Варшава не прислала приглашения главам Казахстана и стран Центральной Азии.

Польский вице-премьер Яцек Сасин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил выразить солидарность российскому президенту и отказался ехать в Польшу. В белорусском МИД заявили, что вклад в победу над нацизмом внесли все народы Советского Союза и разделять вклад союзных республик исторически неправильно.

Следом заявили об отказе участвовать в торжествах и власти Армении.

- Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда вместе с другими мы защищали нашу общую большую родину, - заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

- Надвигающийся ураган действительно довольно серьезный. Если президент уедет на представительские мероприятия за океан в тот момент, когда его стране угрожает бедствие столетия, это было бы нехорошо, - пояснил «КП» американист-политолог Дмитрий Дробницкий. - С другой стороны, Трамп и сам не очень горел желанием ехать и в Польшу, и на саммит «большой семерки» во Францию. Все мероприятия европейской элиты, которую составляют либерал-глобалисты, Трамп на дух не переносит. Они ему неинтересны и скучны. У него другая повестка, в том числе международная. Поэтому если у Трампа есть шанс отказаться от встречи с ними, то он с радостью им пользуется. Европейские лидеры прекрасно знают о таком отношении президента США и мирятся с этим.