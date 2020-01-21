Список новых вице-премьеров: Их стало на одного меньше

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:31:39+03:00

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Стало известно, кто станет войдет в состав нового правительства. Напомним, после Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил о роспуске правительстве. Вскоре глава государства предложил на должность премьер-министра бывшего главу Федеральной Налоговой службы Михаила Мишустина. В течение недели он должен был определиться с составом кабмина - назвать мена федеральных министров и своих замов.

Во вторник 21 января он назвал президенту кандидатов на эти должности:

Андрей Белоусов — первый вице-премьер

Дмитрий Григоренко — вице-премьер

Алексей Оверчук — вице-премьер

Виктория Абрамченко — вице-премьер

Марат Хуснуллин — вице-премьер

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер

Максим Решетников — глава Минэка

Ольга Любимова — глава Минкультуры

Михаил Мурашко — глава Минздрава

Олег Матыцин — глава Минспорта

Валерий Фальков — глава Министерства науки и высшего образования

Сергей Кравцов — глава Министерства просвещения

Максут Шадаев — глава Минкомсвязи

Михаил Котяков — глава Минтруда.

Вице-премьеров у Мишустина будет на одного меньше, чем у бывшего главы кабмина Дмитрия Медведева.

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Новый состав правительства России 2020: официальный список кандидатов, утвержденный Владимиром Путиным

Стало известно, кто вошел в состав нового правительства – президент Владимир Путин подписал указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Напомним, после Послания Федеральному Собранию глава государства объявил о роспуске правительства. В России выбирут новых министров и зампредов, а также самого премьер-министра. На должность главы правитеьства Владимир Путин предложил Михаила Мишустина, который ранее возглавлял Федеральную налоговую службу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU