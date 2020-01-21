Список новых вице-премьеров: Их стало на одного меньше
Стало известно, кто станет войдет в состав нового правительства. Напомним, после Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил о роспуске правительстве. Вскоре глава государства предложил на должность премьер-министра бывшего главу Федеральной Налоговой службы Михаила Мишустина. В течение недели он должен был определиться с составом кабмина - назвать мена федеральных министров и своих замов.
Во вторник 21 января он назвал президенту кандидатов на эти должности:
Андрей Белоусов — первый вице-премьер
Дмитрий Григоренко — вице-премьер
Алексей Оверчук — вице-премьер
Виктория Абрамченко — вице-премьер
Марат Хуснуллин — вице-премьер
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
Максим Решетников — глава Минэка
Ольга Любимова — глава Минкультуры
Михаил Мурашко — глава Минздрава
Олег Матыцин — глава Минспорта
Валерий Фальков — глава Министерства науки и высшего образования
Сергей Кравцов — глава Министерства просвещения
Максут Шадаев — глава Минкомсвязи
Михаил Котяков — глава Минтруда.
Вице-премьеров у Мишустина будет на одного меньше, чем у бывшего главы кабмина Дмитрия Медведева.
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