Путин назвал благосостояние граждан главной задачей нового состава правительства

21 Янв. 2020 2020-01-21T21:06:47+03:00

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Владимир Путин 21 января подписал указ о назначении новых членов правительства и провел встречу с новым составом кабмина в тот же день. Глава государства поздравил зампредов и министров с назначением и пожелал удачи на новой должности. Владимир Путин назвал главную задачу, которую он ставит перед правительством Михаила Мишустина – это благосостояние граждан.

Об этом президент говорил в Послании Федеральному собранию. Он предложил ряд нововведений в социальной сфере, это увеличение сроков выплаты пособий на ребенка, изменения в выдаче маткапитала – отныне единовременную выплату могут получить при рождении первенца, кроме того, размер этого пособия увеличивается на 150 тысяч. Должны произойти реформы и в школе – обязательное питание для младшеклассников, ремонт в кабинетах искусств.

Эти другие изменения должны будут не только курировать, но и отвечать за их реализацию, члены нового правительства, объявленного 21 января.

- Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире, - приводит слова президента в Доме правительства ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU