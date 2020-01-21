2020-01-21T22:30:37+03:00
Политика

Аксаков назвал новый состав правительства «жесткими управленцами, нацеленными на результат»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что правительство в прежнем составе не смогло решать задачи нужными темпами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер Мишустин провел первое заседание правительстваПремьер Мишустин провел первое заседание правительстваФото: REUTERS
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В новый состав кабмина, утвержденный президентом Владимиром Путиным, вошли восемь человек, которые ранее не работали в правительстве. Еще 12 глав федеральных ведомств сохранили свои посты. Собравшийся коллектив, как считают в Госдуме, способен решать задачи, которые ставит президент, более оперативно, чем прошлая команда правительства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил ТАСС, что цели и задачи, стоящие перед правительством, известны давно. Об этом не раз говорил президент – это не только стабильность в экономике, но и переход к росту, улучшение демографических показателей – для этого глава государства предложил целый комплекс мер поддержки семей с детьми, начиная от увеличения сроков выплаты пособий, заканчивая введением маткапитала для родителей первенцев.

- Проблема предыдущего правительства была в том, что оно не справлялось со скоростью реализации задач, -сказал Аксаков.

Новую команду правительства он назвал «жесткими управленцами, нацеленными на результат».

- Можно охарактеризовать как правительство жестких и целеустремленных исполнителей,- добавил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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