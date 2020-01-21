В США выявили первый случай заражения «китайским» коронавирусом

21 Янв. 2020 2020-01-21T23:02:08+03:00

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Новый вирус из Китая «добрался» до США. Вспышка вирусной пневмонии, зафиксированная в конце 2019 года в китайском городе Ухань, стала причиной гибели шести человек. Больше 200 пациентов находятся в больницах Китая, а также Таиланда, Индии и Южной Кореи. В России, Европе и восточных странах усилили контроль в аэропортах и на границе, чтобы не допустить распространения заболевания.

Специалисты Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждали, что ситуация может усугубиться из-за китайского нового года, когда тысячи туристов отправляются в разные страны на праздник.

21 января власти США подтвердили, что в Сиэтле зарегистрирован первый случай заболевания.

- Коронавируса из города Ухань был диагностирован у путешественника из Китая, сообщил во вторник представитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний, - сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU