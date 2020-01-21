2020-01-21T23:02:08+03:00
В мире

В США выявили первый случай заражения «китайским» коронавирусом

Врачи поставили диагноз пациенту в Сиэтле
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Вирус "добрался" до СШАВирус "добрался" до СШАФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Новый вирус из Китая «добрался» до США. Вспышка вирусной пневмонии, зафиксированная в конце 2019 года в китайском городе Ухань, стала причиной гибели шести человек. Больше 200 пациентов находятся в больницах Китая, а также Таиланда, Индии и Южной Кореи. В России, Европе и восточных странах усилили контроль в аэропортах и на границе, чтобы не допустить распространения заболевания.

Специалисты Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждали, что ситуация может усугубиться из-за китайского нового года, когда тысячи туристов отправляются в разные страны на праздник.

21 января власти США подтвердили, что в Сиэтле зарегистрирован первый случай заболевания.

- Коронавируса из города Ухань был диагностирован у путешественника из Китая, сообщил во вторник представитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний, - сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США выявили первый случай заражения «китайским» коронавирусом
В Госдуме читают, что новому главе Минздрава поможет имеющийся у него опыт рядового врача
Аксаков назвал новый состав правительства «жесткими управленцами, нацеленными на результат»
Мишустин поручил новым министрам встретиться с предшественниками для «мягкого» перехода власти
В Госдуме объяснили переизбрание Лаврова миистром иностранных дел
Собянин поздравил своего бывшего зама с назначением вице-премьером России
Путин назвал благосостояние граждан главной задачей нового состава правительства
Список новых вице-премьеров: Их стало на одного меньше
Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов
Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро
Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил
В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса
В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой
В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей