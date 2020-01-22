2020-01-22T07:36:10+03:00
Общество

В России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи

Насекомые попадаются в траве в единичных экземплярах, но меры предосторожности лучше соблюдать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аномально теплая зима в Центральной части России привела к тому, что многие насекомые стали просыпаться до наступления весны. Теперь в траве можно встретить даже клещей.

По словам ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Натальи Шашиной, массового нашествия членистоногих не ожидается, но единичные экземпляры попадаются. Сложившаяся ситуация не особо опасна, но элементарные меры предосторожности лучше соблюдать.

"Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла", сказала Наталья Шашина в интервью радио "Sputnik".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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