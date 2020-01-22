Трампа разозлило решение Обамы выслать российских дипломатов из США

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:16:49+03:00

Сотрудников посольства выдворили из страны за три недели до инаугурации нового американского президента в декабре 2016 года

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Дональд Трамп пришел в ярость, узнав, что за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов. Ситуация описывается в новой книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.

По их словам, в то время Трамп вместе с помощниками находился в своем поместье в Мар-а-Лаго штата Флорида. Утром 29 декабря он играл в гольф, когда услышал срочную новость о том, что администрация Обамы решила "наказать" Россию за приписываемое ей вмешательство в американские выборы и закрыла два дипломатических объекта.

"Трамп разозлился", - говорится в тексте.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU