Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства
Текст опубликован на сайте кабмина
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства, заявила пресс-служба правительства.
Напомним, что 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства. Указ вносит изменения в порядок подчинения некоторых ведомств и назначает новых членов правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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