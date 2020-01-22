2020-01-22T10:37:59+03:00
Политика

Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства

Текст опубликован на сайте кабмина
Ася КУЗНЕЦОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства, заявила пресс-служба правительства.

Напомним, что 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства. Указ вносит изменения в порядок подчинения некоторых ведомств и назначает новых членов правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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