2020-01-22T14:38:47+03:00
В мире

Расшифровка записей чёрных ящиков с украинского Боинга пройдёт в Иране

Самолёт был сбит по вине Тегерана во время авиаударов по базам США
Ася КУЗНЕЦОВА
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8 января украинский Боинг потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана8 января украинский Боинг потерпел крушение после вылета из аэропорта ТегеранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Ирана заявило, что расшифровка записей чёрных ящиков с пассажирского самолёт "Международных Авиалиний Украины" будет проходить в Иране.

Напомним, что 8 января украинский Боинг потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. Из 167 пассажиров и 9 членов экипажа не выжил никто.

Ранее в ту же ночь Иран нанёс авиаудары по базам США в Ираке в ответ на убийство генерала спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани по приказу американского лидера Дональда Трампа.

11 января после расследования Иран объявил о том, что самолёт был сбит в результате "непреднамеренной человеческой ошибкой".

- В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен человеческой ошибкой, которая, к сожалению, приводит к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан, - добавили в иранском Генштабе.

14 января Украина потребовала официальных извинений Ирана и выплаты компенсаций.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU

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