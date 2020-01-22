Расшифровка записей чёрных ящиков с украинского Боинга пройдёт в Иране
Правительство Ирана заявило, что расшифровка записей чёрных ящиков с пассажирского самолёт "Международных Авиалиний Украины" будет проходить в Иране.
Напомним, что 8 января украинский Боинг потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. Из 167 пассажиров и 9 членов экипажа не выжил никто.
Ранее в ту же ночь Иран нанёс авиаудары по базам США в Ираке в ответ на убийство генерала спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани по приказу американского лидера Дональда Трампа.
11 января после расследования Иран объявил о том, что самолёт был сбит в результате "непреднамеренной человеческой ошибкой".
- В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен человеческой ошибкой, которая, к сожалению, приводит к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан, - добавили в иранском Генштабе.
14 января Украина потребовала официальных извинений Ирана и выплаты компенсаций.
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
ИСТОЧНИК KP.RU
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