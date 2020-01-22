КНДР закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса нового типа

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:30:17+03:00

Новый тип коронавируса стал распространяться в конце 2019 года в китайском городе Ухань Фото: REUTERS

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Власти Северной Кореи с 22 января закрыли границу для въезда всех иностранных туристов в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, вспыхнувшего в Китае.

- В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей, - написано в заявлении северокорейского туроператора Young Pioneer Tours.

Стоит отметить, что большинство туров в Северную Корею происходят через Китай, а большинство туристов - китайцы. Закрытие границ и так изолированной страны может нанести ущерб экономике: туризм через Китай создавал всё более ощутимую прибыль для Кореи, где для туристов организовали горнолыжные и морские курорты.

Напомним, что новый тип коронавируса стал распространяться в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Сайт kp.ru писал зарегистрированных в настоящий момент 440 заражённых, скончались уже девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU