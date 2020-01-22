2020-01-22T05:55:35+03:00
В мире

В Китае выросло число скончавшихся от коронавируса нового типа

В городе Ухань умерли уже девять человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Китае выросло число скончавшихся от коронавируса нового типаВ Китае выросло число скончавшихся от коронавируса нового типаФото: REUTERS
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В Китае от выросло число жертв, умерших от коронавируса нового типа. По последним данных скончались уже девять человек. Помимо этого увеличилось и количество подтвержденных случаев заболевания.

- Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек. Мы принимаем активные превентивные меры, заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

Ранее сайт kp.ru писал о шести скончавшихся и еще десяти людях, которые находятся в тяжелом состоянии. Ученые выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку. "Китайская пневмония" уже выбралась за пределы страны. 21 января власти США подтвердили, что в Сиэтле зарегистрирован первый случай заболевания. В российских аэропортах усилили меры предосторожности в связи со вспышкой неизвестной ранее инфекции. 22 января, состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, посвященное проблеме распространения «китайской пневмонии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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