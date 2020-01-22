2020-01-22T16:57:02+03:00
Политика

Путин выступит в качестве главного гостя на форуме по холокосту в Израиле

Помимо нашего президента в Иерусалим прибудут лидеры и высокопоставленные представители более 40 государств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин выступит в качестве главного гостя на форуме по холокосту в ИзраилеПутин выступит в качестве главного гостя на форуме по холокосту в ИзраилеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На международном форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме президент России Владимир Путин выступит первым, в качестве главного гостя. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мероприятие весьма масштабное, помимо нашего президента прибудут лидеры и высокопоставленные представители более 40 государств. Наш президент выступит на форуме первым из иностранных гостей», - рассказал помощник главы государства.

Ушаков сообщил, что форум в Иерусалиме является «главным пунктом» программы пребывания Путина в Израиле и подчеркнул, что это мероприятие «важно с точки зрения сохранения исторической памяти».

На форум также приглашены вице-президент США Майк Пенс, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее сайт kp.ru писал об отказе главы Польши Анджея Дуды приезжать на Всемирный форум. По одной из версий, такое решение было принято именно из-за того, что главным гостем должен стать Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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