Вице-премьер Абрамченко будет курировать Министерство природы

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:32:28+03:00

Она назвала мусорную реформу самой чувствительной и резонансной темой для общества

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко будет курировать Минприроды, о чём сообщили в пресс-службе министерства.

Абрамченко провела встречу с главой Министерства природы Дмитрием Кобылкиным, главами ведомств и департаментов.

- Я официально представляю хорошо известного вам начальника Дмитрия Николаевича Кобылкина... Вы видите, какой сейчас темп у правительства, насколько быстро принимаются решения, вот такой темп сейчас нужно взять и нам с вами. Самая главная задача, которая поставлена в послании, - это национальный проект "Экология", это задача номер один, - передаёт РИА Новости слова Абрамченко на встрече в Минприроды.

Вице-премьер также отметила необходимость найти баланс между интересами населения и охраны природы и указала на множество вопросов, связанных с особо охраняемыми природными территориями. Абрамченко добавила, что министерство должно обеспечить нормальный режим проживания на них в ближайшее время.

Виктория Абрамченко также назвала мусорную реформу самой чувствительной и резонансной темой для общества и заявила о создании специальной команды в министерстве, призванной для скорейшего достижения поставленных реформой показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU