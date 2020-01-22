Не «раздувать» столичные университеты: Путин призвал развивать вузы в регионах

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:11:58+03:00

Российский лидер отметил, что на местах должна быть большая связь с рынком труда и с работодателями

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Один из участников встречи президента России Владимира Путина со студентами в Сочи сообщил, что большинство способных учеников поступают в университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирск, а заканчивая свое обучение, остаются в этих городах.

Российский лидер согласился, что такая проблема существует и заявил о необходимости прекратить «раздувать» столичные вузы, а создавать условия для подготовки высококвалифицированных кадров на местах.

«Нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сейчас сказали - Москва, Петербург… Там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем», - отметил российский президент.

Путин указал на то, что многие студенты пытаются «зацепиться» в больших городах «любой ценой», поэтому нужно развивать университеты в регионах, «прямо там, где люди живут, учатся». Он добавил, что необходима «большая связь с рынком труда, с работодателями».

Как сообщал сайт kp.ru, российский президент прибыл на встречу со студентами и преподавателями российских вузов в сочинском учебном центре «Сириус», где рассказал ученикам об опасности двоевластия

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756249" frameborder="0"></iframe> Путин поприветствовал студентов образовательного центра «Сириус».Президент поздравил студентов с наступающим Татьяниным днём

ИСТОЧНИК KP.RU