Орешкин рассказал об уровне неравенства в России

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:28:25+03:00

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Неравенство в России все еще на чрезвычайно высоком уровне, хотя ситуация постепенно улучшается. Такое заявление сделал бывший министр экономического развития Максим Орешкин, отметив, что Россия движется в правильном направлении.

«Несмотря на то, что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини [индекс неравенства доходов] в России плавно сокращается», - сказал экс-министр на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Орешкин заявил, что ситуация с глобальным неравенством улучшается за счет активного роста развивающихся экономик, таких как Индия и Китай, а также Россия. Однако, по его словам, улучшение происходит недостаточно быстро.

Экс-глава Минэкономразвития считает, что исправить ситуацию в России помогли принятые в 2012 году майские указы президента по зарплатам в сфере образования и здравоохранения.

Напомним, в январе 2019 года Орешкин назвал уровень неравенства в России недопустимо высоким. Тогда он также отметил, что ситуация постепенно улучшается, но отдельные слои населения все еще не имеют доступа к качественным услугам.

ИСТОЧНИК KP.RU