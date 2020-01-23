2020-01-23T05:20:27+03:00
Политика

Аббас на встрече с Макроном заявил, что Палестина ждет от Европы признания

Переговоры палестинского лидера с президентом Франции прошли в Рамалле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Палестинский лидер Махмуд АббасПалестинский лидер Махмуд АббасФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 22 января, в Рамалле состоялась встреча палестинского лидера Махмуда Аббаса и президента Франции Эммануэля Макрона. Во время переговоров Аббас заявил, что Палестина «с нетерпением» ожидает признания со стороны европейских стран, передает информационное агентство WAFA.

По его словам, палестинцы ждут, что Франция и другие страны Европы признают «государство Палестина в границах 1967 года со столицей Восточный Иерусалим», потому что только такой вариант «сохранит решение о двух государствах и подарит нашему народу надежду на достижение мира».

«Ожидаем, что Франция и Евросоюз окажут давление на израильское правительство, чтобы позволить населению Иерусалима участвовать в выборах, которые, как мы надеемся, состоятся в ближайшее время», - добавил Махмуд Аббас.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон заверил собеседника в том, что Париж будет «поддерживать политический процесс» в соответствии с решением о сосуществовании арабского и еврейского государств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон обнародовал американский план развития Палестины под названием «Мир и процветание», однако Махмуд Аббас категорически против того, чтобы Штаты выступали в роли посредника между Палестиной и Израилем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Трамп перенес американское посольство в Иерусалим

«Комсомолка» обсудила с бывшим послом России в Израиле и Турции Петром Стегнием, к чему готовиться на Ближнем Востоке и чем опасна дипломатия хамства и фейков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский: Если все стороны захотят прекратить войну в Донбассе, она «прекратится завтра»
Экс-депутат ВР Чубаров назвал дату «марша на Крым»
Аббас на встрече с Макроном заявил, что Палестина ждет от Европы признания
Блумберг уже потратил на предвыборную рекламу более $250 миллионов
Трамп примет участие в митинге против абортов
Власти Китая закрыли «родину» нового коронавируса – город Ухань
Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда
Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда России
ФАС определилась с примерным перечнем программ для предустановки на электронику
Генсек ООН: Миру угрожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Новый министр здравоохранения Мурашко работал волонтером в хосписе
С начала протестов в Ираке погибли 600 демонстрантов
Кевину Спейси грозит новый иск за сексуальные домогательства
Многодетным отцам могут разрешить раньше выйти на пенсию
WADA приняло решение отстранить Московскую антидопинговую лабораторию
Британская Палата лордов приняла билль о Brexit
Boeing намерен возобновить эксплуатацию самолетов 737 MAX к середине 2020 года
Орешкин рассказал об уровне неравенства в России
Не «раздувать» столичные университеты: Путин призвал развивать вузы в регионах
«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС
Пискарев рассказал о «лживых сценариях» предстоящих перемен в России
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Первый замгенпрокурора ушел в отставку
На выжженной земле в Австралии появляются ростки деревьев
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человек
Путин сократил визит в Израиль и Палестину на один день
Путин поручил создать единую базу данных для потерявших память людей