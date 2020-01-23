Аббас на встрече с Макроном заявил, что Палестина ждет от Европы признания

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:20:27+03:00

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В среду, 22 января, в Рамалле состоялась встреча палестинского лидера Махмуда Аббаса и президента Франции Эммануэля Макрона. Во время переговоров Аббас заявил, что Палестина «с нетерпением» ожидает признания со стороны европейских стран, передает информационное агентство WAFA.

По его словам, палестинцы ждут, что Франция и другие страны Европы признают «государство Палестина в границах 1967 года со столицей Восточный Иерусалим», потому что только такой вариант «сохранит решение о двух государствах и подарит нашему народу надежду на достижение мира».

«Ожидаем, что Франция и Евросоюз окажут давление на израильское правительство, чтобы позволить населению Иерусалима участвовать в выборах, которые, как мы надеемся, состоятся в ближайшее время», - добавил Махмуд Аббас.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон заверил собеседника в том, что Париж будет «поддерживать политический процесс» в соответствии с решением о сосуществовании арабского и еврейского государств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон обнародовал американский план развития Палестины под названием «Мир и процветание», однако Махмуд Аббас категорически против того, чтобы Штаты выступали в роли посредника между Палестиной и Израилем.

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ИСТОЧНИК KP.RU