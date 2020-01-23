Экс-депутат ВР Чубаров назвал дату «марша на Крым»

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:07:30+03:00

По его словам, поход на полуостров запланирован на 2 мая

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Бывший депутат Верховной рады, возглавляющий запрещённую в России экстремистскую организацию «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров назвал дату «марша на Крым». В эфире украинского «Пятого канала» он заявил, что поход на полуостров запланирован на 2 мая – именно в этот день, по его словам, представители «Меджлиса» пересекут границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар».

Чубаров назвал это «акцией ненасильственного сопротивления», главная цель которой – предоставить международным организациям возможность «выступить в защиту территориальной целостности Украины».

Экс-нардеп еще в декабре прошлого года говорил, что собирается организовать пеший поход на полуостров под названием «Марш достоинства», тогда Чубаров заверял, что шествие будет мирным. А в этот раз, рассказывая об этих планах, не исключил, что участникам акции придется «прорываться» на территорию Крыма.

Напомним, полуостров воссоединился с Россией почти шесть лет назад – в марте 2014 года по итогам народного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за то, чтобы Крым снова стал частью нашей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU