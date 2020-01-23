2020-01-23T06:30:45+03:00
Политика

Зеленский: Если все стороны захотят прекратить войну в Донбассе, она «прекратится завтра»

По словам президента Украины, Киев готов прекратить боевые действия на востоке страны уже «сегодня»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что вооруженный конфликт в Донбассе может «прекратиться завтра», если «все стороны захотят прекратить войну». С таким заявлением он выступил накануне на Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе.

По его словам, Киев «пока не смог полностью прекратить огонь», и страна продолжает «терять наших украинцев», однако лидер Незалежной «верит в свет, но не хочет думать, что это свет в конце туннеля».

«Я уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли, война на нашей территории, но мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня», - цитирует заявление Зеленского РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский на форуме в Давосе заявил, что его страна могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе. По его мнению, сейчас самое время принять Украину в «европейскую семью», и он рассчитывает, что к Незалежной в ЕС будут относиться как к «мощному равноправному игроку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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