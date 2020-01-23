"Исторический документ": Израиль и РФ подписали договор об усыновлении

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:58:31+03:00

Израильский министр экологии заявил, что работа над данным проектом велась три года

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Россия и Израиль заключили договор об усыновлении на встрече сопредседателей российско-израильской межправкомиссии. По словам министра экологии Израиля, Зеева Элькина, этот документ является историческим.

Работа над проектом по усыновлению российских детей велась в течение трех лет, с начала 2016.

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ИСТОЧНИК KP.RU